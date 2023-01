Sommation interpellative à Boubacar Camara: le ministre Abdoulaye Sow donne des nouvelles

Le ministre de l’ Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique s'est exprimé sur les accusations de corruption sur une affaire foncière, portées contre sa personne par l'ancien DG de la Douane, Boubacar Camara.

Abdoulaye Saydou Sow qui est l’invité de l'émission Jury du dimanche a démenti les accusations de l’ancien DG de la Douane, selon lesquelles il a empoché une centaine de millions pour des terrains.



Il soutient que le chef du Parti de la Construction et de la Solidarité/JENGU TABAX, Boubacar Camara, ne veut pas réceptionner sa sommation interpellative.



Pour rappel, lors d'un plateau sur la TFM le 31 décembre 2022, Boubacar Camara affirmait détenir des documents prouvant que le ministre Abdoulaye Sow avait encaissé 100 millions d'une dame dans des conditions pas claires. Ce dernier avait menacé de lui délivrer une sommation interpellative dès le lendemain. Mais c'est près d'une semaine plus tard qu'un document a été publié par les services du ministre Abdoulaye Sow. Lequel document, Boubacar Camara affirme n'avoir pas reçu.



Sommation à suivre...