Sommet UA/UE: près d’Antananarivo, une formation agricole illustre le partenariat Madagascar-Europe

À Madagascar, l’agriculture emploie plus de 80% de la population. Principale source d’alimentation du pays, elle contribue à plus du tiers de son PIB. Mais le secteur est confronté à d'importants défis : changement climatique, dégradation de l'environnement et croissance démographique rapide ne font qu’augmenter les pressions sur ses ressources agricoles. L’Union européenne, premier partenaire en matière de coopération au développement de l’île, finance de nombreux programmes pour y rendre l’agriculture plus durable et plus rentable aussi, et créer des opportunités de croissance et de réduction de la pauvreté. Illustration dans la commune de Manandriana, où 240 cultivateurs bénéficient de formations et d’appui réguliers depuis 2021.

Avec notre correspondante à Antananarivo, Sarah Tétaud



Armé de sa serpe, Solofo, 55 ans, taille ses bosquets de Tephrosia. Cette plante, toxique, il la cultive depuis 2021, date de sa toute première formation reçue en agroécologie. « Vous voyez toutes ces parcelles, d’ici à là-bas ? Ce sont des tephrosias, de l’absinthe et de la consoude. Je les cultive parce qu’elles permettent de faire de l’excellent compost liquide », explique-t-il. Un compost maison que le cultivateur et l’ensemble de ses collègues de l’organisation paysanne à laquelle il appartient, utilisent au quotidien. « J’ai quasiment stoppé ma consommation de produits phytosanitaires, précise-t-il. Ces engrais, c’étaient mon plus gros poste de dépenses. Et comme mes fruits et légumes aujourd’hui sont, je dirais, de qualité et qu’ils répondent à une demande en hausse d’une certaine clientèle, je peux aussi les vendre plus cher ».



Solofo est catégorique : les techniques de production apprises lors des ateliers ont contribué à l’amélioration de son niveau de vie depuis 2023. « Aujourd’hui, je suis capable de payer les écolages de tous mes enfants, et notamment de permettre à mes deux grands d’étudier à l’Université, assure-t-il. J’ai aussi pu acheter un nouveau terrain pour augmenter ma production ».

La majorité des légumes consommés dans la capitale sont désormais produits localement

Améliorer et diversifier les sources de revenus, insuffler l’innovation dans les techniques de maraichage et d’élevage : c’est le rôle de Séraphin Remamehy, responsable technique régional du projet Ambioka, financé par l’Union européenne et qui accompagne Solofo depuis 5 ans maintenant. « On a aussi l’objectif d’assurer l’approvisionnement en nourriture de la capitale, souligne-t-il. Un autre enjeu pour nous, c’est de structurer les producteurs dans des organisations paysannes régionales pour regrouper leurs besoins et leur offrir des solutions ».



Grâce à ces formations et à l’implication de ces petits producteurs, ces organisations paysannes contribuent fortement à l'approvisionnement des ménages de la capitale et favorisent la régénération de sols bien abîmés par des années d’utilisation massive de produits chimiques. Aujourd’hui, la majorité des légumes consommés à Antananarivo sont produits localement.

