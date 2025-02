Sommet de L’UA à Addis-Abeba : le président Diomaye a eu des tête à tête avec les présidents du Kenya et de l’Angola

Le @PR_Diomaye a échangé avec S.E. @WilliamsRuto et S.E. @jlprdeangola sur la coopération bilatérale. Il a aussi participé à une réunion sur le financement de la santé, plaidant pour une mobilisation accrue des ressources domestiques pour garantir un accès universel à des soins. pic.twitter.com/T1d8rShV9H

— Présidence Sénégal (@PR_Senegal) February 14, 2025



En marge du 38ᵉ Sommet de l'Union Africaine, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a saisi l'occasion pour engager des discussions bilatérales fructueuses avec des leaders africains de premier plan. Ses entretiens avec S.E. William Samoei Ruto, Président de la République du Kenya, et S.E. João Lourenço, Président de la République d’Angola, ont permis de renforcer la coopération et d'aborder les défis communs en matière de développement.Outre ces rencontres, annonce la Presidence, le Chef de l’État a participé activement à une réunion de haut niveau sur le financement de la santé à travers les ressources domestiques, aux côtés de son homologue rwandais, S.E. Paul Kagame, et de plusieurs experts renommés du secteur. Lors de cette réunion, le Président Faye a plaidé avec ferveur pour :- Un financement accru des systèmes de santé via la mobilisation des ressources internes.- L'engagement des États à respecter la Déclaration d’Abuja visant à allouer 15% du budget à la santé.- Le renforcement du rôle du secteur privé et des collectivités territoriales dans le financement de la santé.- Une gouvernance transparente et efficace des ressources de santé.Le Sénégal, fidèle à sa vision d'un développement inclusif et souverain, réaffirme ainsi son engagement à bâtir un système de santé résilient et équitable, garantissant un accès universel à des soins de qualité pour tous.