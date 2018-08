Sommet de Luanda: optimisme des chefs d'Etat sur l'accord au Soudan du Sud

Réunis le 14 août à Luanda, en Angola, pour un mini-sommet régional, les chefs d'Etat et ministres des Affaires étrangères ont également évoqué la situation au Soudan du Sud. Ils ont salué la signature le 5 août d'un accord de partage pouvoir entre le président Salva Kiir et son principal opposant et ex-vice-président Riek Machar tout en « encourageant toutes les parties à s'investir dans son application » pour mettre fin à la guerre civile qui fait rage dans le plus jeune pays du monde. Un accord similaire signé en 2015 avait été violé, entraînant de nouveaux combats et le départ en exil de Riek Machar. Pour le ministre gabonais des Affaires étrangères Régis Immongault, l'histoire ne doit pas se répéter.