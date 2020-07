Sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Mali ce lundi

Ce sommet intervient après que deux missions à Bamako, la capitale du Mali, n'aient pas réussi à réconcilier le gouvernement du président Ibrahim Boubacar Keïta et les groupes d'opposition qui exigeaient sa démission.



Le président de la Cedeao, Muhammadou Issoufou, avait déclaré vendredi qu'il insisterait sur des "mesures fortes" pour aider à résoudre la crise.



La coalition de l'opposition, un groupe appelé M5-RFP, a rejeté une proposition de formation d'un gouvernement d'unité nationale - insistant sur le fait que le président Keïta doit démissionner et qu'un gouvernement de transition doit être mis en place



Les dirigeants de la CEDEAO ont cependant insisté sur le fait que tout changement de gouvernement au Mali doit suivre un processus constitutionnel.



Certains éléments indiquent que la crise du Mali pourrait avoir de graves implications pour la sécurité et la stabilité régionales.



Beaucoup s'inquiètent du fait que la situation pourrait faire le jeu des groupes armés dans le pays et dans la région si elle n'est pas correctement gérée.



Le président Keïta a été élu en 2013. Il semble être confronté à son plus grand défi politique jusqu'à présent avec la crise actuelle.



Une douzaine de personnes ont été tuées lors d'une série de manifestations antigouvernementales au cours des dernières semaines - les forces de sécurité étant accusées d'avoir fait un usage excessif de la force sur les manifestants.