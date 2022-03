Somone : trois (3) malfaiteurs cambriolent le domicile d'une ressortissante française et violent leur victime

Trois (03) présumés malfaiteurs encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Il s’agit d’un pêcheur A.Bâ, 23 ans, un chauffeur P.Faye, 38 ans, et le vendeur de téléphones portables KH. Diaw, 37 ans. Ils sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec violences et port d’armes, viol collectif et recel criminel ».



Les faits ont eu lieu dans la nuit du 4 au 5 septembre 2016. Le pêcheur A.Bâ et ses complices présumés M. Ka, Fallou et Cheikhouna, jugés par contumace pour n’avoir jamais été arrêtés, ont fait irruption dans le domicile de la dame qui était dans les bras de Morphée.



Ils la neutralisent avant d’aller fouiller dans toute la maison. Ils y volent plusieurs de ses biens. Ils ne se limitent pas à ça. Ils vont violenter et se relayer sur la française avant de voler plusieurs de ses biens dont son véhicule de marque Fiat, ses téléphones portables.



Alertée par la dame, la gendarmerie de Mbour a ouvert une enquête qui a permis de mettre la main sur le pêcheur quelques jours après le cambriolage. Alors qu’il se rendait à Saly, son acolyte M.Kâ et deux prostituées qui étaient à bord du véhicule volé. Stoppé en cours de route, M. Kâ a pris la fuite laissant derrière lui le véhicule et les prostituées. Le vendeur de téléphones portables, P.Faye, poursuivi pour « recel criminel » a été aussi interpellé.



Appelés devant la barre de la Chambre criminelle du tribunal de Thiès, ils tous niés les faits. Selon le maître des poursuites, les faits sont constants et les circonstances de la nuit, du port d’armes, le vol et le viol collectif sont tous établis. Il a ainsi requis la réclusion criminelle.



Le délibéré est attendu le 18 avril prochain.