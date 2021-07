Son album "Climat" piraté, le chanteur Omar Péne alerte

Le chanteur Omar Péne est victime de piratage de son nouveau album "Climat". Et c'est l'intéressé lui même qui a donné l'alerte sur son compte Facebook.



"Bonsoir les amis, j'ai été désagréablement surpris de voir ce CD piraté qui circule dans Dakar. Je demande à tous de pas acheter et d'être un frein contre la piraterie qui tue les artistes à petit feu. Je rappelle que L'album est uniquement disponible en digital sur mes plateformes officielles. Pour la sortie physique sur CD et Clé USB je vous donne RV bientôt", a posté le chanteur sur son compte réseau social.