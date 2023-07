Sonko a rompu son jeûne du lendemain de Tamkharite dans les locaux de la BAG

Le président de Pastef a été conduit vendredi soir à la Brigade des affaires générales (BAG), sise au tribunal de Dakar, où l’attendait le patron de Sûreté urbaine (SU), Bara Sangharé, chargé de l'enquête.



Selon Les Echos, son audition a démarré après 20 heures. Ainsi, le maire de Ziguinchor a rompu son jeûne du lendemain de Tamkharite dans les locaux de la BAG. Le journal précise que c’est l’un de ses avocats qui est parti chercher à manger à son client en dehors des locaux de la BAG.



C’est par la suite que l’audition de Sonko a démarré et s’est poursuivie jusque tard dans la nuit. Le leader des Patriotes avait à ses côtés ses avocats, notamment Mes Khoureyssi Ba, Ciré Clédor Ly, Étienne Ndione, demba Ciré Bathily, Bamba Cissé, etc. Il est poursuivi pour "vol et appel à l’insurrection". Il aurait subtilisé de force le téléphone d’une gendarme qui, dit-il, le filmait contre son gré, avant d’inviter les Sénégalais à la résistance.