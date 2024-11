Sonko accuse Amadou Ba d’avoir réservé tous les hôtels de Kolda : la coalition « Jàam ak Njariñ » dément

Ousmane Sonko ne rate jamais d’occasion pour lancer des piques à l’encontre d’Amadou Ba. Lors d'un meeting à Kolda hier samedi, le leader de Pastef a affirmé que ce dernier n'avait rien fait pour la ville et avait réservé tous les hôtels.



« On voulait passer la nuit à Kolda, mais on nous a dit qu’Amadou Ba a réservé tous les hôtels. S’il vient ici, demandez-lui ce qu’il a fait pour ce pays pendant tout le temps qu’il a été au pouvoir », a déclaré la tête de liste nationale de Pastef lors de son meeting à Kolda.



La réponse de la coalition « Jàam ak Njariñ » n’a pas tardé. Oumar Sow, membre de la coalition, a indiqué que la déclaration d’Ousmane Sonko est fausse.



« Ousmane Sonko, comme à son habitude, fait preuve de mensonge et de manipulation. Sa déclaration d’hier, affirmant que la coalition Jàam ak Njariñ avec le président Amadou Ba avait réservé tous les hôtels de Kolda, est totalement fausse », a affirmé Oumar Sow, membre de « Jàam ak Njariñ ».



« Notre délégation est arrivée vers 4h du matin à Kolda et loge à l’hôtel Relais, partagé avec d’autres clients de l’établissement. Certaines personnes de notre groupe ont même dû dormir dans leurs voitures. À Kolda, il y a de nombreux hôtels. Il est donc mensonger de prétendre que le président Amadou Ba avait réservé l’ensemble des hôtels de la région », a-t-il précisé.



« Quelle en serait l’utilité ? Nous sommes en campagne, et chacun doit présenter dignement sa vision et son programme, plutôt que de faire des déclarations fallacieuses. Ousmane Sonko est donc encore dans la manipulation », a conclu l’ancien ministre conseiller de Macky Sall.