Sonko donne « les raisons » du renvoi de son procès en appel pour diffamation

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko a fait face à la presse ce lundi pour s’exprimer sur son procès en appel pour diffamation contre le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. Il a donné ses raisons du renvoi de ce procès au 8 mai.



« La justice est devenu l’un des maux le plus profonds au Sénégal. Le renvoi du 8 serait lié au fait que le président de la Cour d’appel n’a pas encore trouvé des juges qui acceptent de faire ce qu’il veut. Mon rapport avec la justice est un rapport fait de persécution et de violation de mes droits. Je veux que les Sénégalais et nos partenaires internationaux comprennent ce que je dis », a dit Sonko.



A peine ouvert le 17 avril, le procès en appel du leader de Pastef-Les patriotes (opposition) et maire de Ziguinchor (sud), Ousmane Sonko, poursuivi en justice pour diffamation par le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, a été renvoyé au 8 mai prochain.



M. Sonko avait été condamné en première instance à deux mois de prison avec sursis et à 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts, le 30 mars dernier. Une peine en dépit de laquelle le leader de l’opposition sénégalaise reste éligible à la présidentielle du 25 février.



Mame Mbaye Niang, qu’il accuse d’avoir été épinglé par un rapport dans le cadre de la gestion d’un fonds de 29 milliards de francs CFA du Programme des domaines agricoles communautaires, a fait appel de ce verdict prononcé après plusieurs reports de l’audience.