Sonko sort de son silence et annonce la reprise du Nameeku Tour

Muet depuis sa condamnation à 2 mois de prison avec sursis et 200 millions FCFA de dommages et intérêts, le leader de Pastef est sorti de son silence. Ce lundi, il a annoncé la reprise de ses activités telles que le Nameeku Tour, appelant aussi les jeunes à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales.



« Je vous annonce la poursuite des activités de terrain selon le programme suivant : du 24 au 27 avril 2023, Ziguinchor et Bignona, du 29 avril au 7 mai 2023, Nemmeeku Tour à Tivaouane et à Thies; le 7 mai 2023, étape surprise ; le 12 mai 2023, manifestation nationale du F24», a posté Sonko sur twitter.



Il a appelé ses militants à ne pas se laisser distraire par des diversions politiques. « Ne vous laissez pas distraire par les diversions politiques ambiantes. ALLEZ VOUS INSCRIRE MASSIVEMENT. PLUS QU’UNE DIZAINE DE JOURS !».