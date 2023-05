« Sonko veut être jugé pour un éclatement de la vérité », affirme Me Khoureyssi Ba

Me Khoureyssi Ba, l'un des avocats de l'opposant Ousmane Sonko s'est prononcé sur l'absence de son client après le renvoi du procès de l'affaire Sweet Beauty , au 23 mai, en audience spéciale.



Selon la robe noire, si son client, maire de Ziguinchor n'est pas présent au tribunal de Dakar c'est parce que l'Etat a failli dans sa mission de protection. A l'en croire, Sonko veut plus que toute autre personne être jugé pour un éclatement de la vérité.



« Si Ousmane est absent c'est la faute du gouvernement et des autorités. S'il avait assuré les conditions sécuritaires de sa comparution, il allait être là. Parce que Sonko veut être jugé pour un éclatement de vérité », a indiqué Me Khoureyssi Ba.



Pour ceux qui ont un procès, a soutenu l'avocat, « on doit assurer leur sécurité. Tout le monde a vu ce qui s'est passé dernièrement quand Sonko se rendait au Tribunal de Dakar ». « Ousmane Sonko n'est pas là. Il convoqué son droit à la résistance et a lancé une campagne de désobéissance. Ce qui est important pour un citoyen c'est pas seulement de manger ou de boire, mais d'assurer la sécurité d'aller et de venir, d'exprimer ses opinions librement », a expliqué Me Ba.