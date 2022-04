Sortie de Belmadi : Samuel Eto’o menace de saisir la FIFA

La dernière sortie de Djamel Belmadi, au micro de la FAF TV (média officiel de la Fédération algérienne de Football), sur l’arbitrage et l’Afrique passe très mal. L’entraîneur de l’équipe nationale de l’Algérie s’est mis à dos une grande frange du monde football africain.



Particulièrement visée par les déclarations de ce dernier qui a même évoqué « une conspiration de 2 ou 3 personnes », la fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) est sortie de son silence pour condamner fermement les propos diffamatoires des dirigeants du football algérien dans un communiqué, lundi soir.

Par la voix de son président, Samuel Eto’o, l’instance dirigeante du football camerounais menace de porter l’affaire dans les prochains jours devant la FIFA. « Le Cameroun se porte le droit de porter l’affaire dans les prochains jours, devant la Commission d’Ethique de la FIFA ».



« La FECAFOOT conteste ces allégations diffamatoires instillées de manière allusive et formulées de façon répétitive par les dirigeants algériens du football. Elle regrette que la persistance de cette polémique soit de nature à provoquer des incidents similaires à l’agression verbale subie par des responsables camerounais le 1er avril dernier à Doha en marge du tirage au sort de la coupe du monde Qatar 2022 », indique le communiqué.



Pour rappel, le sélectionneur de l'Algérie, Djamel Belmadi, a attaqué l'arbitre de la rencontre entre le Cameroun et son pays, en manche retour des barrages du Mondial 2022, Bakary Gassama.

Il a accusé le Gambien de conspirer contre les Fennecs. Il a aussi indiqué que son équipe n'est pas favorisée quand il voyageait en Afrique.