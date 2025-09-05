Sortie de Cheikh Yerim sur la 7tv : "Khalifa Sall a tenté de le joindre mais il n'a jamais décroché" (Proche)

Une sortie médiatique de Cheikh Yérim Seck sur la chaîne 7TV continue de faire des vagues. En réaction à des déclarations qu'il qualifie de "totalement mensongères" de la part du journaliste, le camp de Khalifa Ababacar Sall a rendu publique sa version des faits pour rétablir, selon lui, la vérité.



Selon un communiqué parvenu à PressAfrik, le président du mouvement Taxawu Sénégal "a immédiatement contacté Mme Maimouna Ndour Faye après la diffusion de l'émission "MNF" pour lui demander "d’intervenir et apporter un démenti en direct devant l’opinion publique", sur le modèle d'un précédent démenti réalisé avec Cheikh Ahmed Tidiane Youm. Il lui a été rétorqué que cela était impossible, "car [l'émission] avait été enregistrée hors du pays".



N'ayant pu rectifier les faits en direct, Khalifa Sall a alors opté pour la confrontation directe. Il a "demandé à disposer du numéro de Cheikh Yerim Seck et a tenté de le joindre directement par appels et messages". Mais, selon sa version, "Ce dernier n’a jamais décroché, ni répondu".



Face cette absence de réponse, les proches de Khalifa Sall estiment que "celui qui parle fort sur un plateau n’a pas eu le courage d’assumer ses propos face à la vérité". La note qualifie les déclarations de Seck de "fausses, infondées et malveillantes", dénonçant une démarche qui "ne traduisent ni un travail journalistique, ni une recherche de vérité, mais une volonté de nuire".



L'offensive se poursuit en s'attaquant à la crédibilité du journaliste, l'accusant de "choisir la facilité", de "fuir la confrontation directe" et de "se cacher derrière des plateaux". Selon eux, "Il prouve chaque jour qu’il n’a ni courage, ni crédibilité, et que son objectif n’est pas l’information mais le buzz".



Les proches de Khalifa Sall demandent à l'entourage de Cheikh Yerim de lui "rappeler simplement qu’un journaliste responsable assume ses propos et répond aux appels et messages", et en suggérant que "si ce courage lui fait défaut, il aurait mieux valu garder le silence".