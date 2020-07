Sortie de crise au Mali: après l'échec des négociations de la mission de médiation de la CEDEAO, plusieurs chefs d'État attendus Bamako

Après l'échec des négociations de la mission de médiation de la CEDEAO pour une sortie de crise au Mali, plusieurs chefs d'État de la sous-région sont attendus dans la semaine à Bamako, a appris Pressafrik, de sources officielles.



Parmi ces chefs d'État, il y a le président sénégalais Macky Sall, celui de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara et du Niger Mahamadou Issoufou.

A la fin de sa visite dimanche soir, la mission de médiation de la CEDEAO a rendu publique, une déclaration faisant le point de ses différentes rencontres avec le pouvoir et l'opposition. Parmi les solutions proposées, il y a la formation d'un gouvernement d'union nationale qui sera composé comme suit : 50% des membres du pouvoir, 30% de l'opposition et 20% de la société civile malienne. Mais les contestataires du régime de IBK ont rejeté toutes ces propositions et demandent purement et simplement la démission du chef d'État malien.