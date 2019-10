Sory Kaba: « Idrissa Seck n’a pas autre chose à faire que de rejoindre le camp présidentiel »

Le directeur des Sénégalais de l’extérieur Sory Kaba, a appelé l’opposant Idrissa Seck à rejoindre le camp présidentiel et la retrouvaille entre Macky Sall et Abdoulaye Wade pour reformer le trio qui dirigeait le pays, après l’alternance de 2000, lors de l’émission Grand jury ce dimanche sur la Rfm.



« Le contexte est favorable, et c’est à l’ordre du jour. Il (Idrissa Seck) n’a pas autre chose à faire que de rejoindre le camp présidentiel, cette paix des braves, a dit M. Kaba, pour qui, le président Sall cherche à stabiliser le pays à travers cette réconciliation ».



Il a lancé un appel à Idrissa Seck, candidat malheureux à la présidentielle du 24 février dernier, pour qu’il rejoigne ces moments de retrouvaille des grands hommes qui dirigent ce pays. « Il était avec eux hier, rien n’exclut qu’il soit avec eux aujourd’hui, car en un moment donné, c’était lui, Abdoulaye Wade et Macky Sall à la tête du Sénégal ».



Sory Kaba estime que cette éventuelle grande retrouvaille ne peut en rien être un boulevard contre Ousmane Sonko. « J’ai plus de chance que Ousmane Sonko d’être président de la république du Sénégal. Les Sénégalais ont envie de confier le pays à un homme d’expérience, pas un homme qui passe tout son temps à critiquer, personnalisant le débat et faisant des règlements de compte. Ce n’est pas de l’opposition », lâche-t-il.