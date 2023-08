Soudain Benno Ak Tanor , coalition électorale circonstancielle, est ressuscitée douze ans après sa création (Par Birahim Camara IRAS)

Cette résurrection n'est motivée que pour faire taire les très nombreux militants fidèles à la mémoire de feu Ousmane Tanor Dieng , ardents défenseurs du retrait du parti socialiste de la coalition BBY et de la présentation d'un candidat socialiste à la présidentielle de 2024 .



Cette trouvaille de mauvais goût des deux pelés et trois tordus du secrétariat exécutif national est une insulte à l'esprit qui animait Ousmane Tanor Dieng.



Ils oublient que leurs basses manœuvres ne tromperont aucun militant .

Ils doivent être conscients que

rien ni personne ne peut aujourd'hui faire changer les militants de leur trajectoire ou objectif : remettre

les couleurs du parti socialiste dans les urnes le 25 février 2024 .



En effet soutenir un candidat de l'APR signerait l'implosion voire la disparition du parti socialiste du champ politique .

L'IRAS maintiendra son cap et continuera à exiger la tenue d'un congrès extraordinaire, accélérer le processus du choix ou de la désignation d'un candidat socialiste , à poursuivre le renouvellement et le rajeunissement des instances.



Elle dénoncera et combattra toute tentative de vassalisation du parti socialiste et toute infeodation à l'APR.





Birahim Camara

IRAS