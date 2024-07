Soudan: MSF souligne dans son dernier rapport l'impact de la guerre sur les civils

Le Soudan est plongé depuis avril 2023 dans une guerre opposant l'armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane, aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohammed Hamdane Daglo. « Le prix payé par les civils dans cette guerre est tel que ce qui apparaît comme étant un conflit entre belligérants est en réalité une guerre contre le peuple soudanais », indique le rapport de Médecins sans frontières publié ce 22 juillet.



Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué une crise humanitaire majeure. « La population a été confrontée à des niveaux de violence effroyables, succombant à des combats généralisés et survivant à des attaques répétées, à des abus » commis par les deux camps, dénonce le rapport intitulé « Une guerre contre la population : le coût humain du conflit et de la violence au Soudan ».



Des millions de déplacés à travers le pays

La guerre qui a contraint plus de onze millions de personnes à fuir à l'intérieur du pays et au-delà des frontières, selon l'ONU, a ravagé les infrastructures et a poussé le pays au bord de la famine. Les conséquences de la guerre « sur la santé et le bien-être des populations du Soudan sont désastreuses », indique le rapport de MSF, qui mentionne « l'omniprésence » des violences sexuelles.



Les deux camps ont été accusés de crimes de guerre pour avoir visé délibérément des civils et bloqué l'aide humanitaire. Alors que de nombreuses organisations ont cessé leurs activités dans le pays, MSF continue à opérer dans huit États à travers le Soudan. L'ONG a déclaré avoir traité des milliers de blessures liées au conflit, la plupart « causées par des explosions et des coups de feu et de couteau ».



Les chiffres parlent d'eux-mêmes

Rien que dans l'hôpital universitaire al-Nao, soutenu par MSF et situé dans la banlieue nord-ouest de Khartoum, « 6.776 patients ont été traités pour des blessures causées par la violence entre le 15 août 2023 et le 30 avril 2024, soit une moyenne de 26 personnes par jour », alerte l'ONG.



« Aucun endroit n'est sûr pour les communautés piégées dans les zones de conflit au Soudan », a déclaré Vickie Hawkins, directrice générale de MSF Pays-Bas, durant une conférence de presse. « Les patients racontent des histoires horribles de traitements inhumains et de violences perpétrées par des groupes armés », a-t-elle ajouté. Ils relatent « pillages, incendies criminels, interrogatoires dégradants, arrestations arbitraires, enlèvements et torture à un niveau systématique », a-t-elle encore dit, appelant « les parties en conflit à cesser toutes les formes ciblées de violence et d'abus ».



Louise Roland-Gosselin Muamba, est la coordinatrice des affaires humanitaires de MSF à Nairobi et revient sur les violences qui touchent notamment les femmes au Soudan :