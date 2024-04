Soudan: à une semaine de l’anniversaire de la guerre, MSF dénonce l’obstruction de l’aide médicale

Alors que la population fait face à une catastrophe humanitaire, l’ONG Médecins sans frontières (MSF) lance un cri du cœur à une semaine de l’anniversaire de la guerre civile. MSF dénonce l’obstruction des autorités de Port-Soudan, qui distribuent au compte-goutte les visas pour les travailleurs humanitaires et les autorisations des douanes pour le matériel.



Selon Abdalla Hussein, le directeur des opérations de MSF sur place, « quand on demande les autorisations, les soldats nous demandent d’ouvrir nos colis et s’ils contiennent du matériel chirurgical, il est systématiquement enlevé et confisqué ».