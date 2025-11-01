Soudan: après les exactions à El-Fasher, les FSR arrêtent un seul de leurs membres

Le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme a exprimé sa vive inquiétude face aux informations faisant état d'exécutions sommaires, de viols collectifs et d'enlèvements depuis la prise d'El-Fasher, au Soudan, par les paramilitaires des Forces de soutien de rapide le 26 octobre dernier. Le HCR demande des « enquêtes indépendantes, rapides, transparentes et approfondies » sur toutes les violations du droit international à El-Fasher et que leurs auteurs rendent des comptes. De son côté, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), a déploré les exécutions sommaires de 460 patients dans un hôpital à el Facher. « Rien ne saurait justifier les abominables violations des règles de la guerre dont nous sommes témoins au Soudan », a affirmé la Présidente de la Croix-Rouge. Face à la pression internationale, les FSR annoncent l’arrestation de l'un de leurs membres qui a tué arbitrairement des dizaines de personnes non armées, tout en filmant ses exactions. Une annonce qui ne convainc personne. ale

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">