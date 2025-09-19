Soudan : au moins 75 morts dans une attaque des paramilitaires, selon des secouristes locaux

Une attaque de drone menée vendredi par les paramilitaires a tué au moins 75 personnes dans un camp de déplacés près d'El-Fasher, au Darfour. Assiégée depuis plus de 500 jours, cette ville sous contrôle de l'armée régulière abrite environ 260 000 civils, dont la moitié sont des enfants.







France 24

