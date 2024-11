Soudan: dans l'État d'al-Jazirah, la ville d'al-Hilaliya assiégée par les FSR du général Hemedti

Les assassinats, viols, humiliations collectives, déplacements forcées et destruction des villages sont devenus des pratiques récurrentes des Forces de soutien rapide (FSR). Les paramilitaires ont rassemblé la population dans des mosquées et sur les places publiques en leur interdisant de bouger. Selon plusieurs témoins, les habitants d'al-Hilaliya ont été chassés de leurs maisons, mais sont interdits de quitter leur ville assiégée par les FSR. Ceux qui souhaitent quitter la zone doivent payer un tribut aux FSR.



Selon le journaliste Kamal al-Charif, sa famille qui habitait al-Hilaliya a dû verser l'équivalent de 1 500 euros pour pouvoir partir à pied. Les paramilitaires ont en effet tout pillé, dont les voitures et autres biens. Environ 70 000 habitants sont toujours bloqués dans al-Hilaliya dans une situation humanitaire et sanitaire déplorable.



La ville est assiégée depuis une semaine, ses habitants manquent de nourriture, de médicaments et sont actuellement frappés par le choléra. Selon des témoins locaux, les FSR ont brûlé les lieux publics et violé des jeunes femmes.



Alors que les FSR s'en prennent aux civils dans tout le pays, beaucoup s'interrogent pourquoi l'armée soudanaise n'intervient-elle pas et pourquoi le monde demeure silencieux. Selon plusieurs sources, au moins quarante personnes ont été tuées ou sont mortes de maladie dans la ville assiégée.