Soudan: des milliers de civils détenus dans des conditions désastreuses à El-Fasher (médecins)

Dans un communiqué, la porte-parole du Sudan Doctors Network, la Dre Roaa Al-Amin, a indiqué que ces civils vivaient dans une situation de détresse extrême, privés de toute ressource essentielle.

« Un nombre important de femmes et de jeunes filles ont subi de graves violations, notamment des viols et des agressions physiques commises par des membres des FSR à travers la ville, dans un contexte d’absence totale de protection juridique ou d’encadrement humanitaire », a-t-elle déclaré.

Le groupe a qualifié la situation de « crime humanitaire à part entière », tenant la communauté internationale et les Nations unies pour responsables de leur inaction face à ces violations, et appelant à l’ouverture urgente de couloirs sécurisés pour l’évacuation des femmes et des enfants ainsi qu’à une aide humanitaire immédiate pour les populations assiégées.

Le Conseil de coordination d’urgence du Darfour-Nord, un comité de secours, a par ailleurs signalé que le camp de Kassab, dans le même État, avait accueilli un nouveau groupe de déplacés arrivés d’El-Fasher.

Selon le communiqué du Conseil, 193 familles, soit 772 personnes, sont parvenues jusqu’au camp dans des conditions humanitaires extrêmement précaires, après avoir parcouru de longues distances sans nourriture suffisante ni soins médicaux.

« Ce qui se passe au Darfour-Nord est un appel ouvert à la conscience du monde », a déclaré le Conseil, soulignant que « la vie et la dignité des civils constituent une responsabilité humanitaire commune qui ne peut être différée ni ignorée ».

Dimanche, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a fait savoir que près de 89 000 personnes avaient été déplacées d’El-Fasher et de ses environs au cours du mois dernier.

Le 26 octobre, les FSR ont pris le contrôle d’El-Fasher et mené des massacres à caractère ethnique, selon des organisations locales et internationales, alors que plusieurs observateurs mettent en garde contre un risque de partition géographique du pays.

Depuis le 15 avril 2023, l’armée soudanaise et les FSR s’affrontent dans une guerre que ni les médiations régionales ni internationales n’ont réussi à arrêter. Le conflit a déjà fait des milliers de morts et des millions de déplacés.

