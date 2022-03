Soudan du Sud: le contexte sécuritaire particulièrement dangereux pour les humanitaires dans le Jongleï

Le convoi de 44 camions est tombé dans une embuscade entre les villages de Gadiang et de Yuai, dans l’État du Jongleï. Les pillards ont « exécuté » trois des employés de la compagnie privée affrétée par le Programme alimentaire mondial et ont volé l’équivalent de 3,2 millions de dollars de nourriture.



Arafat Jamal est le coordinateur humanitaire par intérim au Soudan du Sud ; il attend les résultats de l’enquête pour comprendre ce qui s’est passé, même si l’extrême pauvreté est pour lui la cause de ces violences. « Je pense que d’une part c’est lié aux violences qui perdurent dans cet État. Mais la région où cette attaque a eu lieu est vraiment au centre de la crise climatique, j’ai visité moi-même pas mal de villages là-bas, ce sont des villages qui sont complètement sous l’eau, inondations totales, donc les besoins sont extrêmes. Personnellement, je vois très mal comment on peut vivre dans des villages comme ça, sans champs et sans bétail non plus, le bétail étant très important dans ce pays. Et c’est vrai que 44 camions c’est une cible assez visible pour des gens qui n’ont pas de nourriture, ils pensent que c’est facile peut-être de les attaquer. »



L'État du Jongleï connaît aussi des cycles répétés de violence armée entre les communautés Dinka, Nuer et Murle. Fin janvier, des clashs ont encore fait 32 morts. La communauté humanitaire estime à 1,7 million le nombre de personnes ayant besoin d’aide alimentaire dans cette partie du pays.