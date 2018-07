Soudan du Sud: les deux camps signent un accord provisoire de partage du pouvoir

Ce n’est pas encore la paix, mais on s’en rapproche. L’accord provisoire prévoit une transition de 36 mois. Pendant ce temps, Salva Kiir restera à la tête du Soudan du Sud. Son principal adversaire, Riek Machar, quittera son exil sud-africain pour reprendre son poste de premier vice-président qu’il avait quitté lors de sa fuite du pays, il y a deux ans.



Dans le détail, pouvoir et opposition se sont entendus sur un partage millimétré des postes-clés. Un gouvernement de transition de 35 ministres sera chargé d’appliquer l’accord. Salva Kiir obtiendra 20 ministres, Riek Machar neuf, les autres partis d’oppositions se partageront les six portefeuilles restants. Une nouvelle assemblée de 550 membres verra le jour avec 332 pour le pouvoir, 128 pour le camp Machar et 90 pour les autres.



« C’est une grande réussite. Nous avons apporté la paix au peuple et nous travaillerons dur pour que l’accord soit appliqué à la lettre », a réagi le porte-parole du gouvernement, Michael Makuei. Deux bémols toutefois : les partis ne se sont pas encore entendus sur le partage des postes au niveau local. Et plusieurs mouvements d’opposition ont refusé de signer l’accord.



Le ministre soudanais des Affaires étrangères, Al-Dierdiry Ahmed, a promis que les négociations continueraient jusqu’à un texte final, dont la signature est déjà prévue le 5 août prochain.



Avec rfi.fr