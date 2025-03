Soudan: l'armée continue son avancée dans Khartoum face aux paramilitaires

Les succès symboliques s'enchainent pour le général al-Burhan dans la capitale, dévastée par deux années d'un conflit civil si brutal qu'on ne peut en estimer précisément les pertes humaines.



Ce samedi, le porte-parole de l'armée nationale, le général Nabil Abdullah, a annoncé dans un communiqué des « progrès » ayant mené durant la nuit à la reprise de plusieurs bâtiments de Khartoum, dont la Banque du Soudan, le siège des services de renseignements et le Musée national. Il a également indiqué que l'armée avait « éliminé des centaines de membres de la milice qui ont tenté de fuir ». Une affirmation impossible à vérifier.



Des quartiers encore aux mains des FSR

Ses prises font suite à celles du palais présidentiel, officialisé la veille, et accompagné comme à chaque fois de vidéos triomphantes diffusées sur les réseaux sociaux. Ces dernières semaines, l'armée nationale a pris un ascendant très clair dans la capitale, mais plusieurs quartiers restent entre les mains des FSR de son rival, le général Hemedti.



Dans le même temps, des combats se poursuivent également au Darfour. Selon des acteurs de la société civile, au moins 45 civils ont été tués jeudi lors d'une attaque des paramilitaires contre la ville d'Al-Malha, au Nord-Darfour. Les paramilitaires avaient affirmé avoir encerclé et pris cette ville, faisant plus de 380 morts ennemis. La vaste région du Darfour est presque entièrement sous le contrôle des FSR, qui n'ont cependant pas réussi à s'emparer d'El-Facher.