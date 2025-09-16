Soudan: l'armée poursuit son avancée au Kordofan alors que les FSR multiplient leurs attaques de drones

Au Soudan, l'État du Kordofan de l'Ouest connait depuis plusieurs semaines des combats féroces entre l'armée et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR). En réaction à l'avancée de l'armée qui a conquis la semaine dernière la ville stratégique de Bara, située sur la route reliant El Facher, capitale du Darfour du nord, à Khartoum, les FSR ont visé ce 14 septembre des positions de l'armée et des infrastructures dans le sud du pays.

RFI

