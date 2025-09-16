Réseau social
Soudan: l'armée poursuit son avancée au Kordofan alors que les FSR multiplient leurs attaques de drones

Au Soudan, l'État du Kordofan de l'Ouest connait depuis plusieurs semaines des combats féroces entre l'armée et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR). En réaction à l'avancée de l'armée qui a conquis la semaine dernière la ville stratégique de Bara, située sur la route reliant El Facher, capitale du Darfour du nord, à Khartoum, les FSR ont visé ce 14 septembre des positions de l'armée et des infrastructures dans le sud du pays.



Attaques de drones des FSR
Il y a quelques jours, juste après la chute de la ville stratégique de Bara, les FSR ont revendiqué des attaques de drones contre des infrastructures et des installations militaires à Khartoum. Une centrale électrique a été visée, ainsi qu'une raffinerie de pétrole. Des combats acharnés ont toujours lieu aux alentours d’el Obeid, où des localités comme Kazkil ou Rayache passent à tour de rôle d’un camp à l’autre. 

Les efforts pour aboutir à un cessez-le-feu entre les belligérants ont échoué jusqu’à présent. Samedi 13 septembre, le gouvernement soudanais a refusé une proposition de trêve, de trois mois, proposée par le quartet pour le Soudan, dirigé par les États-Unis. Les deux parties affirment vouloir continuer les combats jusqu'à la victoire militaire totale.
RFI

Mardi 16 Septembre 2025 - 09:55


