Soudan: l'armée poursuit son avancée au Kordofan alors que les FSR multiplient leurs attaques de drones

Attaques de drones des FSR
Il y a quelques jours, juste après la chute de la ville stratégique de Bara, les FSR ont revendiqué des attaques de drones contre des infrastructures et des installations militaires à Khartoum. Une centrale électrique a été visée, ainsi qu'une raffinerie de pétrole. Des combats acharnés ont toujours lieu aux alentours d’el Obeid, où des localités comme Kazkil ou Rayache passent à tour de rôle d’un camp à l’autre.
Les efforts pour aboutir à un cessez-le-feu entre les belligérants ont échoué jusqu’à présent. Samedi 13 septembre, le gouvernement soudanais a refusé une proposition de trêve, de trois mois, proposée par le quartet pour le Soudan, dirigé par les États-Unis. Les deux parties affirment vouloir continuer les combats jusqu'à la victoire militaire totale.
Il y a quelques jours, juste après la chute de la ville stratégique de Bara, les FSR ont revendiqué des attaques de drones contre des infrastructures et des installations militaires à Khartoum. Une centrale électrique a été visée, ainsi qu'une raffinerie de pétrole. Des combats acharnés ont toujours lieu aux alentours d’el Obeid, où des localités comme Kazkil ou Rayache passent à tour de rôle d’un camp à l’autre.
Les efforts pour aboutir à un cessez-le-feu entre les belligérants ont échoué jusqu’à présent. Samedi 13 septembre, le gouvernement soudanais a refusé une proposition de trêve, de trois mois, proposée par le quartet pour le Soudan, dirigé par les États-Unis. Les deux parties affirment vouloir continuer les combats jusqu'à la victoire militaire totale.
Autres articles
-
Est de la RDC: l'AFC/M23 exhibe un nouveau contingent de 7 000 hommes malgré les négociations en cours à Doha
-
Guinée: l’opposant Cellou Dalein Diallo appelle au boycott du référendum constitutionnel
-
Malawi: le chef de l'État sortant Lazarus Chakwera et 16 autres candidats s'affrontent pour la présidentielle
-
RDC: des pétitions contre les présidents de l'Assemblée et du Sénat le jour de la rentrée parlementaire
-
En Afrique de l’Ouest, le trafic de drogues s'accompagne désormais d'une consommation hors de contrôle