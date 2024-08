Soudan: le Darfour confronté à une famine à cause de la guerre

Dans le camp de déplacés de Zamzam, la population est passée de 300 000 à près d’un demi-million de personnes en quelques semaines, selon l’ONG Plan Internationale. Nombre de ces personnes ont fui les combats particulièrement violents qui secouent la ville d'el-Fasher , la capitale de l'État du Darfour-Nord qui est la seule grande ville de cette région du Soudan à échapper au contrôle des paramilitaires. Elle est toutefois assiégée et l’accès à des denrées est plus que limité.En conséquence, « les enfants qui ont subi plus d’un an de conflit meurent aujourd’hui de faim » toujours selon l’organisation Plan Internationale. Le manque d’accès humanitaire fragilise aussi les populations qui sont livrées à elle-même. La dernière distribution de nourriture par des humanitaires dans le camp de Zamzam date d’avril 2024, indique le comité d’examen de la famine des Nations Unies.L’organisme recommande que tous les moyens soient explorés de manière exhaustive pour réduire ou résoudre le conflit. « La cessation des hostilités, conjuguée au rétablissement durable de l’accès humanitaire, est essentielle pour atténuer la détérioration de la sécurité alimentaire, de la nutrition et des conditions de santé auxquelles sont confrontées les populations », est-il précisé dans le rapport.