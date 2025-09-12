Soudan : trois nouveaux ministres nommés par le gouvernement parallèle

Le Premier ministre du gouvernement dit de paix et d’unité « parallèle », Mohamed Hassan Othman Al-Taeichi, a publié des décrets portant nomination de trois nouveaux ministres. Ammar Amon Daldoum est nommé ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Suleiman Sandal Hagar ministre de l’Intérieur, et Alaa Eddine Awad Mohamed ministre de la Santé.



Ces nominations interviennent quelques jours après la désignation du Dr. Goni Moustapha Aboubakr Cherif en tant que représentant permanent du Soudan auprès des Nations unies. Des observateurs estiment que ces décisions s’inscrivent dans le processus de mise en place progressive des structures du gouvernement « Ta’sis » (Fondation).