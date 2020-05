Souleymane Camara prend sa retraite et révèle le joueur qui l’a le plus impressionné dans sa carrière

L'attaquant sénégalais, recordman du nombre de matches joués avec Montpellier, a pris sa retraite. Dans un large entretien avec L’Equipe, Souleymane Camara révèle le nom du joueur au l’a le plus marqué dans sa carrière.



« Il faut remonter loin... Je pense à Marcelo Gallardo, à mes débuts à Monaco. Lui, il m'a marqué. Techniquement, il était très fort, et surtout, tout ce qu'il faisait, c'était efficace. Quand il fallait éliminer, il éliminait. Quand il fallait passer, il faisait la passe. Moi, à l'époque, j'étais un jeune attaquant. Et c'était un vrai plaisir de jouer avec un meneur comme lui derrière soi. À mon poste, Marco Simone et Shabani Nonda m'avaient aussi beaucoup impressionné, j'essayais de m'inspirer d'eux et je leur demandais conseil. », répond-il à nos confrères de L’Equipe.