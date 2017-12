Souleymane Sané : « Le Sénégal n'a jamais manifesté son intérêt pour mon fils »

« J’espère que les Sénégalais sont fiers de lui. J’entends les critiques mais s’il n’a pas joué pour le Sénégal, ce n’est pas de ma faute, encore moins la sienne. Les dirigeants sénégalais savaient très bien que j’ai des enfants qui jouent au football. J’ai lu dans certains journaux ou sur le net des gens dire qu’ils ont pris contact avec moi. C’est absolument faux. Mon fils et moi n’avons jamais été contactés ni par la fédération ni par le sélectionneur ». Souleymane Sané hausse ainsi le ton dans les colonnes de «L’Observateur».



L’ancien international persiste et signe: « Contrairement à l’Allemagne et à la France, le Sénégal n’a jamais manifesté son intérêt pour mon fils, Le Roy Sané».



« Le cas échéant, j’allais organiser un débat et plaider notre cause. Mais je ne pouvais pas me présenter devant eux pour leur dire prenez mon fils. Je suis Sénégalais, donc mes enfants peuvent jouer pour le Sénégal», lance-t-il.



Poursuivant ces propos, il ajoute: « Quand j’étais dans le même cas, le président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), feu Oumar Seck, et le sélectionneur, Claude Le Roy, sont venus me voir en Allemagne pour discuter. Sur la demande de mon père, j’ai donné mon accord. Pourtant, j’aurai pu jouer pour la France, parce qu’une semaine avant, j’ai été contacté par Michel Platini, qui m’avait même invité. Les moyens que cette Fédération a, les autres ne les avaient pas».