Souleymane Teliko : «le chef de l’Etat et le ministre de la Justice doivent sortir du CMS pour restaurer… »

Le chef de l’Etat ainsi que le ministre de la Justice ne doivent plus siéger au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et ce, pour restaurer la confiance entre ce pouvoir et les Sénégalais. C’est ce qu’a déclaré le président de l’Union des magistrats du Sénégal (UMS), Souleymane Teliko qui rappelle que c’es une des recommandations de ses pairs,à l'issue de leur colloque des 28 et 29 décembre 2017.