Souveraineté alimentaire : Le Sénégal tend la main aux industriels pakistanais

Le secrétaire général du ministère de l’Industrie et du Commerce, Seydina Ababacar Ndiaye, a assuré aux entrepreneurs pakistanais désireux de s’implanter au Sénégal et en Afrique de l’Ouest du soutien des autorités sénégalaises. « Les industriels pakistanais sont invités à venir s’implanter au Sénégal », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Nous allons leur faciliter cette implantation et leur permettre d’intégrer non seulement le marché sénégalais, mais aussi les marchés ouest-africain et africain. »Ces propos ont été tenus à Dakar lors du « Pakistan Rice Road Show », organisé les 1er et 2 septembre par le gouvernement pakistanais pour promouvoir ses exportations, notamment de riz, vers l’Afrique de l’Ouest. Après la Côte d’Ivoire et le Ghana, le Sénégal est la troisième étape de cette tournée. Vingt-huit entrepreneurs pakistanais ont fait le déplacement, accompagnés du directeur général de l’instance chargée du développement du commerce au Pakistan.M. Ndiaye a mis en avant les opportunités offertes par le pays, rapporte Aps. « Le Sénégal est accessible et dispose de terres arables, avec un sous-sol bien arrosé », a-t-il souligné. Pour lui, ce forum est plus qu’une simple vitrine commerciale : il incarne « l’engagement du Pakistan aux côtés du Sénégal » dans le renforcement des relations économiques bilatérales.De son côté, Matar Fall, vice-président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar, a estimé que cette rencontre constituait « une plateforme d’échange et de concertation visant à consolider notre partenariat en matière d’agriculture ».