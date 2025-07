Souveraineté alimentaire : Mabouba Diagne présente le Vietnam comme une « source d’inspiration » pour le Sénégal

Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne, a déclaré que le Vietnam représente « un modèle et une source d’inspiration » pour le Sénégal dans sa quête de souveraineté alimentaire.



Selon l’Agence de presse sénégalaise (APS), il s’exprimait ce mercredi lors d’une table ronde consacrée aux politiques et lois favorisant la coopération dans les domaines de l’agriculture, du commerce et de l’investissement entre le Sénégal et le Vietnam, organisée en marge de la visite à Dakar du président de l’Assemblée nationale vietnamienne.



« Le Vietnam est un modèle pour nous. Son industrialisation, sa modernisation agricole et son expérience en matière de souveraineté alimentaire sont des sources d’inspiration pour le Sénégal », a déclaré Mabouba Diagne, en appelant à éviter les erreurs des anciennes approches de coopération qui traitaient l’Afrique uniquement comme un marché de consommation.



Il a invité les autorités et investisseurs vietnamiens à intensifier leur partenariat avec le Sénégal, mettant l’accent sur la co-industrialisation et l’investissement conjoint dans les secteurs clés de l’agriculture, de l’agro-industrie, des énergies renouvelables et de la transformation alimentaire, dans une logique de souveraineté économique.



Il a mis en avant les énormes besoins du Sénégal en matière d’importation alimentaire notamment avec plus de 4 millions de tonnes de riz, 860 000 tonnes de lait, 450 000 tonnes de maïs, 347 000 tonnes de fruits et légumes, soit plus de 1,6 milliard d’euros d’importations annuelles.



Pour combler ces besoins, le Sénégal ambitionne de cultiver 200 000 hectares supplémentaires pour atteindre l’autosuffisance en riz, en visant deux saisons agricoles par an. « Nous avons besoin de tracteurs, d’équipements agricoles, de transformation post-récolte et de solutions de stockage. Le Vietnam a toute l’expertise nécessaire », a-t-il déclaré.



Mabouba Diagne a cité plusieurs entreprises vietnamiennes (dans le machinisme agricole, le solaire, la logistique, la transformation) comme partenaires potentiels et a lancé un appel à créer des usines au Sénégal, notamment dans le domaine de la production de café, secteur stratégique pour les deux pays.



Il a aussi souligné le besoin d’un partenariat stratégique public-privé incluant les gouvernements, les entreprises et les institutions financières des deux pays.



« Nous vous tendons la main pour co-produire, co-investir et bâtir une souveraineté partagée », a-t-il lancé aux ministres vietnamiens présents.



Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage a plaidé pour une modernisation de l’agriculture sénégalaise à travers le numérique, la formation et l’innovation technologique, affirmant que la réussite du modèle vietnamien en cinquante ans peut inspirer une trajectoire similaire au Sénégal.