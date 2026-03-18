Souveraineté hydraulique : le Chef de l'État ordonne le lancement des « Autoroutes de l’Eau » avant fin 2026

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a fait de l'approvisionnement en eau potable une priorité stratégique lors du Conseil des ministres de ce mercredi 18 mars 2026. Le Chef de l'État a instruit le Gouvernement d'accélérer la mise en œuvre des programmes hydrauliques en milieux urbain et rural, tout en ordonnant l'élaboration d'un « nouveau schéma directeur hydraulique » pour assurer un maillage optimal du territoire national.
Dans cette dynamique de transformation du secteur, le Président a fixé un cap précis pour les grands chantiers infrastructurels. Il a demandé au Premier ministre et au Ministre de l'Hydraulique de finaliser les études pour permettre « l’amorçage de l’exécution, avant la fin de l’année 2026, du Projet des Autoroutes de l’Eau ». Ce vaste programme sera accompagné d'une révision profonde du cadre juridique et de la régulation du secteur.
Le volet opérationnel prévoit également une gestion plus rigoureuse des services publics. Le Chef de l'État a engagé le ministre de tutelle à intensifier la révision des délégations de service public, en exigeant des « contrats de performance rénovés et exigeants » entre la SONES, l’OFOR et les concessionnaires. Cette restructuration vise à anticiper la mise en service prochaine des unités de dessalement de l'eau de mer.
Enfin, l'accent a été mis sur la nécessité d'adapter les règles d'organisation du sous-secteur de l'hydraulique urbaine. Le Président de la République a souligné l'urgence de garantir la fonctionnalité des réseaux et des ouvrages pour répondre durablement aux besoins des populations sénégalaises sur l'ensemble du maillage national.
Dans cette dynamique de transformation du secteur, le Président a fixé un cap précis pour les grands chantiers infrastructurels. Il a demandé au Premier ministre et au Ministre de l'Hydraulique de finaliser les études pour permettre « l’amorçage de l’exécution, avant la fin de l’année 2026, du Projet des Autoroutes de l’Eau ». Ce vaste programme sera accompagné d'une révision profonde du cadre juridique et de la régulation du secteur.
Le volet opérationnel prévoit également une gestion plus rigoureuse des services publics. Le Chef de l'État a engagé le ministre de tutelle à intensifier la révision des délégations de service public, en exigeant des « contrats de performance rénovés et exigeants » entre la SONES, l’OFOR et les concessionnaires. Cette restructuration vise à anticiper la mise en service prochaine des unités de dessalement de l'eau de mer.
Enfin, l'accent a été mis sur la nécessité d'adapter les règles d'organisation du sous-secteur de l'hydraulique urbaine. Le Président de la République a souligné l'urgence de garantir la fonctionnalité des réseaux et des ouvrages pour répondre durablement aux besoins des populations sénégalaises sur l'ensemble du maillage national.
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