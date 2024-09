Sport : les nouveaux transfert choc pour la nouvelle saison

C’est la rentrée pour les amoureux du ballon rond. Les différentes ligues(Champions league, ligua, etc.) reprennent et promettent des matchs sans pareilspour cette saison. Pour cause, de nombreux transferts aussi intrigants les uns queles autres ont été faits pour le bonheur de tous. Quels sont donc ces transferts dejoueurs opérés pour maximiser la chance des différentes équipes pour le compte decette belle saison qui a démarré depuis quelques jours déjà ? Découvrez-le dans lasuite de cet article.Nombreux sont ces footballeurs internationaux dont les fans ont hâte de savoir dansquel club ils feront encore des exploits cette saison. Les raisons qui justifient cetteattente peuvent être en nombre, car il y en a qui sont impatients de se lancer dans larubrique online casino de différentes structures de jeux en ligne afin de profiter aumaximum de leur star. Il y en a d’autres qui attendent la nouvelle du transfert poursavoir quelle équipe supporter etc. Au nombre donc de ces nombreux footballeursdont le départ pour de nouveaux clubs restera gravé dans les mémoires, on relève :Cette année, il a été annoncé que le grand Kylian Mbappé, joueur vedette du ParisSaint Germain, quitte son club phare pour enfin jouer dans la sélection du RealMadrid, club dans lequel il aurait toujours rêvé jouer selon les rumeurs. Ce transfertqui a été tant attendu pendant des années a enfin pu se réaliser malgré plusieursmanœuvres pour empêcher cela si l’on en croit certains proches. Aujourd’hui, la starfrançaise peut enfin se vanter de faire partir de sa sélection de rêve pour un contratde cinq ans. Quant à son cachet, il est clair que malgré que ce transfert soit gratuit,la prime à laquelle il aura droit s’étend à des millions d’euros. Il aura marquél’histoire avec son excellent parcours dans l’équipe nationale de la France ainsi quedans le club du PSG. Il compte bien grâce à ce transfert, accroître son talent etlaisser de très beaux souvenirs à ses fans à travers ses jeux, jouant au premier plandans sa nouvelle sélection.Ayant vu son contrat se terminer au Juventus en juin, Adrien Rabiot n’a eu aucunedifficulté pour se retrouver pour cette nouvelle saison à l’Olympique de Marseille. Ilaurait bien pu faire partie de la sélection du Manchester United, mais c’est l’OM qui asu tirer son épingle du jeu. Ce nouveau recrutement du club est sans doute l’un desmeilleurs en termes de stratégies pour renforcer le milieu de terrain de l’équipe.Ainsi, Adrian est prêt à donner son meilleur au club pour une durée de 2 ans. Malgréson salaire assez important à la Juventus, les dirigeants de l’OM et l’équipe d’Adrianont pu trouver un certain terrain d’entente en termes de rémunération. Commeespéré, Rabiot devrait occuper un poste central sur le terrain. Bien entendu, cetransfert reste l’un des plus étonnants, mais la star est prête à relever les défis et àmontrer de quoi il est capable pour cette nouvelle aventure. Cela devrait donc sefaire voir dès le prochain match du club.Ayant été jusqu’à la fin de son contrat avec Manchester United, Anthony Martial nesait pas vu renouveler son contrat avec le club. Mais ce qui est le plus surprenantc’est son recrutement à l’AEK Athènes ce mois. Il est connu pour avoir joué dans degrands clubs dont la notoriété n’est plus à débattre. Ses fans s’attendaient donc à untransfert dans un autre club de grandes renommées comme à sa coutume. Maiscette année, il surprend tout le monde en choisissant d’aller jouer à l’AEK Athènes. Ilréserve certainement de meilleurs moments à tous ses fans et a certainement desobjectifs aussi bien intéressants pour le club que pour sa carrière.L’histoire intéressante autour du transfert de Romelu Lukaku est que son clubprécédent qu’est Chelsea a accepté l’envoyer jouer à Naples sur des conditionsassez spéciales. En effet, Chelsea est prêt à laisser partir Romelu à condition queNaples soit également prêt à céder Victor Oshimen, un de ses joueurs vedettes.Bien évidemment, cet échange ne se fera pas sans frais. Ces frais s’élèvent de prèsde 25 millions d’euros. Avec des conditions pareilles, Chelsea pourrait biencompenser la perte de Lukaku dans sa sélection et espérer former une nouvelleéquipe-choc sur le terrain.De par son jeu assez intéressant, James Overy a attiré l’attention de plusieurssélectionneurs en cette nouvelle saison. Mais c’est l’équipe de Manchester Unitedqui a su remporter le challenge de l’avoir parmi ses joueurs. Ainsi, en juin, JamesOvery s’est vu signer un contrat de 3 ans avec Manchester United. Il quitte donc leclub Perth Glory et va mettre ses compétences de grand défenseur du ballon àdisposition de Manchester United. Même si les termes de ce contrat en ce quiconcerne son salaire et autres, ne sont pas encore divulgués, il est clair que Overyse sentira à son aise dans ce club qui n’est pas des moindres.Au cours de cette saison, plusieurs transferts de joueurs se sont effectués. S’il y ena qui ont surpris en raison des équipes de destination, certains de ces transferts ontsurpris en raison du coût très élevé qu’a valu l’opération. Au nombre donc de cestransferts les plus coûteux, on relève :Malgré que la saison dernière ait été un peu compliquée pour lui, Ivan Toney a sutirer son épingle du jeu pour la nouvelle saison. Pour cause, il rejoint un clubsaoudien du nom de Al-Ahli FC, et signe un contrat de 4 ans. Ce contrat ayant coûtéprès de 42 millions d’euros.Manchester United est prêt à laisser J. Sancho aller jouer à Chelsea pour la saisonprochaine pour un montant de près de 30 millions d’euros. Bien évidemment que cetransfert ne sera possible qu’à certaines conditions, comme la place qu’occuperaitChelsea dans le classement de la Première League, et, etc.