Stabilité sociale : le Président Diomaye ordonne un suivi strict des accords avec les syndicats

Selon le communiqué, le Président a rappelé l’importance de la stabilité sociale dans le secteur de l’éducation et de la formation, facteur de consolidation de l’excellence du système éducatif sénégalais.

A cet effet, il demande au Gouvernement, en relation avec les partenaires de la communauté éducative, notamment les organisations syndicales, de renforcer les concertations et le dialogue social, afin de garantir la continuité des enseignements et apprentissages, le respect du calendrier scolaire et d’accomplir les diligences et mesures administratives attendues dans le cadre des engagements souscrits et accords signés.

A cet égard, il engage les ministres chargés de la Fonction publique et du Travail, de l’Education nationale et des Finances et du Budget, de faire la situation globale et l'évaluation générale de l’impact des accords signés avec les syndicats d’enseignants et, chaque ministre, à assurer le suivi régulier du dialogue social dans son département ministériel.

Le Président de la République indique que la même directive concerne le secteur prioritaire de la santé.

Enfin, il demande au ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public, de faire le point mensuel en Conseil des Ministres sur l'état d’exécution des engagements du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable.

Le Conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 19 novembre 2025, sous la présidence de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le chef de l’État a axé sa communication sur le renforcement du dialogue social dans les secteurs de l’Éducation, de la Santé et sur le suivi du Pacte national de stabilité sociale.