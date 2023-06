Stockholm : un homme brûle un Coran devant une mosquée

L'homme avait été autorisé par la police à faire cette action devant la Grande Mosquée de Stockolm, au premier jour de la fête la plus importante du calendrier musulman, l'Aïd al-Adha.



Un homme a brûlé mercredi après-midi un exemplaire du Coran, le livre sacré des Musulmans, devant la plus grande mosquée de Stockholm, rapporte le quotidien suédois Aftonbladet. Cette action est intervenue au premier jour de la fête la plus importante du calendrier musulman, l'Aïd al-Adha.



L'homme avait été autorisé à faire cette action, la police suédoise estimant que « les risques de sécurité » liés au fait de brûler le Coran n'étaient « pas de nature à l'interdire », avait-elle écrit dans sa décision. « Nous estimons être en mesure de maintenir l'ordre et la sécurité aujourd'hui », a précisé une porte-parole, Helena Boström Thomas.



Toujours selon Aftonbladet, un homme qui tentait d'empêcher l'action a été arrêté.



Un Coran déjà brûlé en janvier



Dans sa demande de manifestation, l'organisateur du rassemblement de mercredi, Salwan Momika, un Irakien de 37 ans ayant fui son pays pour la Suède, avait dit vouloir « exprimer (son) opinion à propos du Coran ». « Je vais déchirer le Coran et le brûler », écrit-il.



L'homme avait fait une demande similaire en février, refusée par la police.



Le sujet est sensible en Suède où une manifestation, en janvier, au cours de laquelle un Coran avait été brûlé devant l'ambassade de Turquie à Stockholm, avait suscité la colère de la Turquie qui bloque la candidature du pays scandinave à l'Otan. Des manifestations de colère avaient ensuite éclaté dans le monde musulman.



Vaste débat juridique en Suède



Deux rassemblements similaires les 6 et 9 février - dont l'un à l'initiative de M. Momika -, qui devaient voir des exemplaires du livre sacré de l'islam être brûlés, avaient été refusés par la police de Stockholm qui avait invoqué des risques de troubles à l'ordre public. Selon la police, la destruction du Coran par le feu est un phénomène en augmentation dans le pays, qui a fait de la Suède « une cible plus prioritaire pour les attentats ». Ces autodafés-là n'avaient donc pas eu lieu.



Les manifestants avaient dans la foulée fait appel de la décision, estimant que leur droit constitutionnel de manifester avait été bafoué. Un tribunal administratif leur avait donné raison début avril.



Mi-juin, la cour d'appel administrative a confirmé le jugement rendu en première instance, indiquant que les risques de sécurité avancés par la police « n'avaient pas de lien suffisamment clair » avec les rassemblements en question. C'est sur cette base que la police suédoise a pris sa décision mercredi, à seulement quelques jours du sommet de Vilnius, les 11 et 12 juillet, où Stockholm espère des avancées pour son entrée dans l'Otan.