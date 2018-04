Stoke City : Le coach Lambert salut l’engagement de Mame Diouf

L’attaquant international sénégalais de Stoke City, Mame Biram Diouf est connu pour ses pressions sur la défense adverse à chaque fois qu’il joue en attaque. Ce qui lui a valu une énorme considération de la part D’Aliou Cissé en équipe nationale du Sénégal. Mais, également celle de son ménager en Stoke City.

Le coach du club anglais Paul Lambert a salué l’engament du sénégalais pour revenir vite après sa blessure en mars dernier.



« Il veut jouer. Sa blessure à l’épaule (contre Southampton le 3 mars) était vraiment mauvaise et il est revenu très vite. Et il s’est seulement entraîné un jour avant le match du week-end dernier après un coup de pied qui nous a donné un peu de quoi nous inquiéter », a indiqué le coach.



«Ce qu’il me réserve, c’est qu’il n’est pas seulement un bon gars, la preuve est là un samedi, vous pouvez être un excellent joueur de centre d’entraînement, comme je l’appelle, mais il peut le faire quand c’est important. Je pense que si tu regardes les jeux de Mame, il te donne absolument tout ce qu’il a » a ajouté Paul Lambert.



Une belle remarque à l’endroit de Mame Biram Diouf qui aimerait avoir plus de temps de jeu pour décrocher une sélection en équipe nationale du Sénégal pour en fin prendre part à la prochaine Coupe du Monde Russie 2018.