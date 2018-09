Succession de Mouhamadou Mbodj : Birahim Seck, nouveau coordonnateur général du Forum civil

Birahim Seck a été élu coordonnateur général du Forum civil par consensus. C'est ce qu' a décidé l'Assemblée générale (Ag) de l’organisation qui se tient actuellement à Mbour. Son rival, Me Moussa Felix Sow s’est finalement désisté de sa candidature à ce poste. Cette structure réussit ainsi à bloquer la porte au régime de Macky Sall qui voulait placer son pion.



Birahim Seck a été l’un des membres les plus en vue depuis plus de cinq (5). Il monte souvent au front et dénonce des actes de mal gouvernance. Il avait démissionné de Autorité de régulation des marchés publics (Armp).



A rappeler que la bataille pour la succession du défunt coordonnateur du Forum civil, Mouhamadou Mbodj, décédé le 10 mars 2018, a été rude entre Birahim Seck et Me Moussa Félix Sow divisant ladite organisation en deux camps.