Succession et 3e mandat de Macky: Robert Bourgi qui "voit régulièrement Macky" s'exprime

La question brûlante d’un éventuel troisième (3) mandat du Président Macky Sall anime toujours les débats. L’avocat et observateur de la scène politique africaine, Robert Bourgi, qui est très proche du chef d’Etat sénégalais donne son avis sur la question et met en garde les "prédateurs" à la succession de Macky qui s’agitent. Il leurs demande de de taire « leurs ambitions très tôt dévoilées ».



« Une chose est certaine à mes yeux, aucun candidat ne pourra passer s’il n’a pas l'onction du président sortant. Alors que ceux qui s’agitent, taisent leurs ambitions, trop rapidement dévoilées ! », avertit le proche de Macky. Pour Robert Bourgi, le chef de l'Etat sénégalais ne s'est jamais prononcé sur la question d'un troisième (3) mandat.



« Moi, qui le vois régulièrement, qui m’entretiens avec lui, je ne l’ai jamais entendu se prononcer sur le troisième mandat », affirme l’avocat. Me Bourgi de préciser : « Je ne dis pas que certains hommes politiques ne pensent pas en évoquant ce troisième mandat à leur destin national. Je les mets en garde ».



Poursuivant, il ajoute : « Gare à celui qui l’agresserait un peut trop tôt ! C’est le peuple qui aura à se prononcer. C’est au Président lui-même de dire s’il envisage un troisième mandat ou pas ».



Dans un entretien avec L’Observateur, l'analyste politique souligne que : « Pour l’heure, ce ne sont que des supputations et des rêves. Le Président Macky Sall est un redoutable homme politique, mais c’est aussi un scientifique. Il écoute et se tait, mais que de pensées agitent son esprit ».