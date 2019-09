Suisse : 25 voitures de luxe de Teodorin Nguema Obiang vendues aux enchères

Les voitures, des Lamborghini, Ferrari, Bentley, Rolls Royce et d'autres marques, ont été confisquées dans le cadre d'enquêtes concernant leur propriétaire, qui est vice-président de la Guinée-Equatoriale.



L'enquête suisse sur le fils du dirigeant équato-guinéen, pour blanchiment d'argent et détournement de fonds publics, a été abandonnée en février dernier.



Cet abandon s'explique par la conclusion d'un accord qui prévoyait que le produit de la vente de ses biens présumés mal acquis serait versé à des œuvres sociales en Guinée-Equatoriale, où la pauvreté est endémique.



Teodorin Nguema Obiang a également fait l'objet en France d'une enquête portant sur des biens présumés mal acquis.



Teodoro Obiang Nguema, le père du mis en cause, dirige ce pays pétrolier d'Afrique centrale depuis 40 ans.



La Guinée-Equatoriale, une ancienne colonie espagnole, est classé par des organisations spécialisées parmi les pays les plus corrompus du monde.