Suivez en DIRECT le Point #Covid19 de ce jeudi 02 avril 2020... 5 nouveaux cas positifs, 10 malades guéris

Le ministre de la Santé a fait le point de la situation de l'épidémie de Covid-19 de ce jeudi 02 avril 2020. Il a informé de 5 nouveaux cas positifs (2 cas importés et 3 cas contacts importés). Abdoulaye Diouf Sarr a également annoncé la guérison de 10 malades qui étaient sous traitement et qui vont rentrer chez eux ce jeudi.



A ce jour, le Sénégal compte 138 malades sous traitement... Un point mensuel est en train d'être fait par le Docteur Abdoulaye Bousso du Centre des opérations d'urgence sanitaire (Cous) et le professeur Seydi et d'autres membres de son équipe. Regardez !!!