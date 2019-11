Suivez en direct le Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique

C'est à Dakar que s'ouvre ce 18 novembre 2019, la sixième édition du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique. Lancé en 2013, dans la foulée de l'opération française Serval au Mali, cette rencontre qui associe plusieurs personnalités politiques et chercheurs se veut un moment de réflexion sur la défense et la sécurité du continent africain. Mais, également la situation du Sahel va occuper une place prépondérante dans les échanges.