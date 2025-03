Suivez en direct le lancement des 1000 coopératives productives solidaires (Cps) à Koumpentoum (Vidéo)

Le premier ministre Ousmane Sonko a procédé ce vendredi, au lancement des 1000 Coopératives Productives Solidaires (CPS) à Koumpentoum (est). Le projet des CPS s’inscrit dans le cadre du Programme prioritaire PRECOSOL et a pour but de stimuler l’économie locale et de générer des emplois décents, massifs et durables. Ce projet qui symbolise un élan économique significatif pour le pays, ambitionne d’établir 10 000 coopératives d’ici à l’année 2029, avec une première étape de 1 000 CPS en 2025 suivie de 3 000 CPS en 2027. Regardez!





Aminata Diouf

