Supercoupe d’Arabie saoudite : Sadio Mané inscrit un but mais voit rouge
Sadio Mané a livré une prestation contrastée lors de la demi-finale de la Supercoupe d’Arabie saoudite face à Al-Ittihad de Karim Benzema. L’international sénégalais a été expulsé ce mardi après avoir écopé d’un carton rouge direct pour un geste jugé brutal.

Pourtant, le coéquipier de Cristiano Ronaldo avait ouvert le score pour Al-Nassr quelques minutes plus tôt.

Malgré cette infériorité numérique, Al-Nassr s’est imposé face à Al-Ittihad (2-1) et disputera la finale de la Supercoupe d’Arabie saoudite.
Bacary Badji (stagiaire)

Mardi 19 Août 2025 - 17:33


