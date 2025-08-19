Supercoupe d’Arabie saoudite : Sadio Mané inscrit un but mais voit rouge

Sadio Mané a livré une prestation contrastée lors de la demi-finale de la Supercoupe d’Arabie saoudite face à Al-Ittihad de Karim Benzema. L’international sénégalais a été expulsé ce mardi après avoir écopé d’un carton rouge direct pour un geste jugé brutal.
Pourtant, le coéquipier de Cristiano Ronaldo avait ouvert le score pour Al-Nassr quelques minutes plus tôt.
Malgré cette infériorité numérique, Al-Nassr s’est imposé face à Al-Ittihad (2-1) et disputera la finale de la Supercoupe d’Arabie saoudite.
