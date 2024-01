Supercoupe d’Espagne : au terme d’un match fou, le Real vient à bout de l’Atlético Madrid

Le Real Madrid s'est qualifié mercredi à Ryad pour la finale de la Supercoupe d'Espagne en dominant son rival de l'Atlético (5-3) après prolongation, au terme d'un match spectaculaire où le Français est devenu le meilleur buteur de l'histoire de son club. Le champion du monde 2018, auteur du but égalisateur (2-2, 37e) après des réalisations d'Hermoso (7e), Rudiger (20e) et Mendy (29e).



Un succès étriqué, décroché en toute fin de partie sur un but contre son camp malheureux de Stefan Savic (116e, 4-3), qui tentait de priver Joselu du ballon décisif, suivi d'une cinquième réalisation de Brahim Diaz alors qu'Oblak avait quitté ses cages (122e, 5-3).



Le Real, titré en Coupe du Roi l'an passé, affrontera dimanche en finale le vainqueur du duel entre le FC Barcelone et Osasuna jeudi (19h00 GMT) pour tenter de remporter un premier trophée cette saison.