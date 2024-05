Suppression des bus DDD faisant le même trajet que le BRT: les travailleurs s'offusquent et dénoncent une forfaiture

Le Conseil exécutif des Transports Urbains de Dakar (CETUD) a décidé de supprimer certaines lignes de Dakar Dem Dikk (DDD) qui partagent le même trajet que le BRT. Une décision qui n’est pas du goût des travailleurs de ladite société.

Les travailleurs de DDD qui s’opposent catégoriquement à cette tentative indiquent qu’ils « useront de tous leurs moyens pour préserver leur patrimoine et celui de tous les Sénégalais ». Selon eux, cette décision cache « une volonté manifeste de la neutraliser et de laisser libre cours à d’autres types de transport ».



À travers une note, les plaignants s’indignent et invitent le Gouvernement de ne pas laisser cette « forfaiture » « Nous avons appris, avec regret et désolation, que le CETUD a décidé de supprimer toutes les lignes de Dakar Dem Dikk qui partagent ne serait-ce qu’un mètre carré de trajet avec le BRT, malgré la différence notoire des itinéraires et des destinations respectives. Nous voulons rappeler au CETUD les principes de base de la politique du nouveau régime, à travers son Excellence le président de la République et son gouvernement, celle d’un Sénégal souverain, juste et prospère. Il est important de comprendre la valeur du mot « juste », la justice et l’équité pour tous les citoyens. Comment pouvez-vous penser une seule fois à priver des milliers de Sénégalais du droit de se déplacer à la hauteur de leurs moyens ? Le CETUD, se rend-il compte que le tarif d’un trajet sur le BRT reviendra à un Sénégalais lambda démuni un aller-retour sur les lignes de Dakar Dem Dikk ? ».



Ainsi, ils interpellent « le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, le Premier ministre Ousmane SONKO et le ministre de tutelle, El Malick NDIAYE, à ne pas laisser passer cette forfaiture pour l’équité et la justice pour tous les citoyens ».

Par ailleurs, les travailleurs de DDD exhortent le CETUD à « laisser le libre choix à tous les usagers, en fonction de leur destination et de leur capacité financière, de choisir librement parmi toutes les offres de types de transport disponibles », lit-on sur la note.