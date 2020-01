Sur quoi se fonde Règlement intérieur du Comité de pilotage du Dialogue national...

Les membres du Comité de pilotage du dialogue national ont adopté jeudi à l'unanimité le Règlement intérieur afin de mener à bien les travaux. Ledit règlement est composé de cinq (5) sections et de 19 articles, a précisé à l'issue de la réunion, Saliou Sarr, représentant de l'opposition.



"La première section parle de la mission du Comité de pilotage du Dialogue national, la deuxième fait état de sa composition, la troisième de l'organisation, la quatrième évoque le fonctionnement (15 articles) et enfin le cinquième explique les obligations des membres", a expliqué face à la presse, M. Sarr.



"Nous avons décrit comment nous allons travailler pour qu'il n'y ait pas d'anarchie. Le décret n'a pas précisé certains points. Nous avons décidé de mettre certaines personnes autour du président Famara Ibrahima Sagna", a poursuivi Saliou Sarr.



Revenant sur le délai qui leur a été accordé (3 mois), Saliou Sarr estime que dès lors que le Comité de pilotage a été installé et le Règlement intérieur adopté, les choses iront plus vite. A l'en croire, en moins de deux mois, les acteurs arriveront à un consensus.



Il a en outre à préciser que le document qui en train d'être finalisé sera transmis à la presse dans les meilleurs délais. Avant d'ajouter que les membres du comité seront encore en réunion lundi prochain dans l'après-midi.