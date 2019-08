Sûreté : L’Aéroport Dakar Blaise Diagne installe des équipements de dernière génération

Le ministre du Tourisme et des Transports Aériens, Alioune SARR, a présidé ce jeudi matin à l’aéroport la cérémonie d’inauguration de ces nouveaux équipements. Pour Alioune SARR, « à travers l’acquisition de ces différents équipements de dernière génération, il est évident qu’un important pas vient d’être franchi dans le renforcement de nos capacités de sûreté ». Seulement, ajoute le ministre pensant aux passagers, « il nous faut donc veiller scrupuleusement à la protection de l’aviation civile dans tous ses segments, sans bien sûr nuire à la fluidité et au confort des passagers.»



Dans cette même perspective, le directeur général de LAS (Limak-Aibd-Summa), gestionnaire de l’aéroport souligne « chaque aéroport est soucieux à la fois d’être en parfaite conformité avec les réglementations internationales et nationales, mais aussi de proposer à ses clients, les passagers et compagnies sureté, qualité et facilitation ». « La qualité des contrôles sûreté est même un élément concurrentiel, tout le monde préfère partir d’un aéroport où les contrôles sont réalisés sérieusement Mais le passager doit vivre ce contrôle comme une étape facile, compréhensive et fluide », ajoute Xavier MARY.